Beşiktaş'a Atiba şoku

Beşiktaş'ta dün oynanan Kayserispor maçında sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun ardından bugünkü idmanda sakatlanan Atiba Hutchnson'dan da kötü haber geldi.

Beşiktaş'ta dün oynanan Kayserispor maçında sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun ardından bugünkü idmanda sakatlanan Atiba Hutchnson'dan da kötü haber geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten her iki oyuncunun sakatlığı hakkında yapılan açıklamada, Ömer Şişmanoğlu'nun ortopedik muayene ve MR kontrolleri sonrası sağ uyluk ön adelede (Rectus femoris) tip 3 A (Grade1) yırtık tespit edildiği bildirildi. Atiba'nın ise sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edildiği bilgisi verildi. Buna göre iki futbolcunun da Pazartesi günü ligin 19. haftasında oynanacak olan Atiker Konyaspor maçında kadroda yer almaması bekleniyor.

