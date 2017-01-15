15.01.2017 18:58 Beşiktaş'a Ankara'da coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Ankara'ya geldi. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Ankara'ya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Başkent temsilcisi Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi Ankara'ya geldi. Futbolcuları Esenboğa Havaalanında çok sayıda siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Futbolcuları görmek için havaalanında bekleyen taraftarlar, fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Havaalanında kendilerini bekleyen otobüse binen Beşiktaşlı futbolcular, kalacakları otele doğru hareket etti. Futbolcuları tezahüratlarla karşılayan taraftarlar, meşalelerle uğurladı.

Osmanlıspor ile Beşiktaş arasında yarın saat 19.00 Osmanlı Stadında oynanacak olan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını, Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak.

(Uğur Kan Yüksek / İHA)

