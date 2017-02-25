Beşiktaş'a 2 yıldızlı gönderme

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile oynanacak olan derbi öncesi Beşiktaş'a göndermede bulundu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile oynanacak olan derbi öncesi Beşiktaş'a göndermede bulundu.

Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Galatasaray'ın iki yıldızlı forma fotoğrafı paylaşılırken, "Gerçekleriniz bizim için Retro" açıklaması yapıldı.

