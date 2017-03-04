Beşiktaş'a 2 isimden kötü haber

Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sarı kart gören Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma, Kayserispor karşısında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sarı kart gören Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma, Kayserispor karşısında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş'ta iki isim cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın ilk yarısında rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gören Gökhan Gönül ve hakeme itiraz sonrasında kart gören Ricardo Quaresma, önümüzdeki hafta oynanacak Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort / İHA)