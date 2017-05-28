Beşiktaş 3. yıldız için sahada! İşte muhtemel 11'ler...

Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'a konuk olacak.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHADA

Sezon başından beri zorlu bir zirve mücadelesi veren siyah-beyazlı takım, deplasmandaki mücadeleye şampiyonluk turu atmak için çıkacak.

Gaziantepspor ile lider Beşiktaş arasındaki karşılaşma, saat 19.00'da Kalyon Arena'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Beşiktaş, bu karşılaşmayı kazandığı takdirde 2016-2017 sezonunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Geçen hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Gaziantepspor, 27 sezon aralıksız mücadele ettiği Süper Lig'den düşen ikinci takım olmuştu.

Tam 10 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı Gaziantepspor'un yedek ağırlıklı bir 11'le sahada olması bekleniyor. Beşiktaş'ta ise önemli bir eksik bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantepspor: Erten, Bağış, Pedroso, Musa, Reis, Thiam, Fatau, Orkan, İlhan, Ben Hatira, Ghilas

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Aboubakar, Cenk