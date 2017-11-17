17.11.2017 22:04 Beşiktaş 1 puana razı oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında evinde karşılaştığı Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında evinde karşılaştığı Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar

1. dakikada Quaresma'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Lens'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

9. dakikada Talisca, Negredo ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahası içinde topla buluşurken, Kadir'in müdahalesinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar bu hareket sonucunda penaltı noktasını gösterdi.

11. dakikada Quaresma'nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Lukac'tan dönen topta Negredo'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.

22. dakikada Soner'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Fabri çıkardı.

32. dakikada sağ taraftan Quaresma'nın pasında Negredo ön direğe yakın bir noktada topla buluştu. Negredo'nun pasında ise altı pasın gerisinde bulunan Lens'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

40. dakikada Talisca'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Quaresma'nın yerden sert vuruşunda kaleci Lukac, meşin yuvarlağı iki hamlede sahip oldu.

50. dakikada Soner'in orta saha çizgisinin ilerisinde kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Lopes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabri'de kaldı.

52. dakikada Quaresma'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Talisca'nın kafa vuruşunda üzerine gelen meşin yuvarlağı kaleci Lukac, kornere güçlükle çeldi.

54. dakikada Tosic'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Talisca'nın uçarak kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarı gitti.

56. dakikada Talisca'nın ceza yayı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top uzak direğe çarptı ve oyun alanına döndü. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

64. dakikada Onur'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Atiba'nın ters vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabri'den döndü.

66. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Larsson'un sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabri'den döndü.

79. dakikada bir pozisyonda yerde kalan Henrique'nin Medel'e yaptığı harekete karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar, kırmızı kart çıkardı.



Stat: Vodafone Park

Hakemler: Serkan Çınar xx, Süleman Özay xx, Cem Hanoğlu xx

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Medel xx, Tosic xx, Adriano xx, Atiba xx, Tolgay xx (Oğuzhan dk. 75 x), Quaresma xx, Lens x (Cenk dk. 46 x), Talisca xx, Negredo x (Babel dk. 65 x)

Yedekler: Utku, Tolga, Fatih, Mitrovic, Necip, Orkan, Mustafa

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac xx, Lopes xx, Mustafa Yumlu xx, Caner xx, Kadir xx, Sissoko xx, Aykut xx (Eray dk. 75 x), Larsson xx, Onur xx (Ioan Hora dk. 85 x), Soner xx, Emmes x (Henrique dk. 59 x)

Yedekler: Bora, Fatih, Orhan, Alperen, Olcan, Muğdat, Helder

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kırmızı kart: Henrique (dk. 79) (Teleset Mobilya Akhisar)

Sarı kartlar: Tosic, Atiba, Babel, Medel (Beşiktaş), Kadir, Henrique, Fatih (Teleset Mobilya Akhisarspor)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)

