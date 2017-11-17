Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Beşiktaş 1 puana razı oldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Beşiktaş 1 puana razı oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında evinde karşılaştığı Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında evinde karşılaştığı Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar
1. dakikada Quaresma'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Lens'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.
9. dakikada Talisca, Negredo ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahası içinde topla buluşurken, Kadir'in müdahalesinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar bu hareket sonucunda penaltı noktasını gösterdi.
11. dakikada Quaresma'nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Lukac'tan dönen topta Negredo'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.
22. dakikada Soner'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Fabri çıkardı.
32. dakikada sağ taraftan Quaresma'nın pasında Negredo ön direğe yakın bir noktada topla buluştu. Negredo'nun pasında ise altı pasın gerisinde bulunan Lens'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.
40. dakikada Talisca'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Quaresma'nın yerden sert vuruşunda kaleci Lukac, meşin yuvarlağı iki hamlede sahip oldu.
50. dakikada Soner'in orta saha çizgisinin ilerisinde kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Lopes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabri'de kaldı.
52. dakikada Quaresma'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Talisca'nın kafa vuruşunda üzerine gelen meşin yuvarlağı kaleci Lukac, kornere güçlükle çeldi.
54. dakikada Tosic'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Talisca'nın uçarak kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarı gitti.
56. dakikada Talisca'nın ceza yayı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top uzak direğe çarptı ve oyun alanına döndü. Dönen topu defans uzaklaştırdı.
64. dakikada Onur'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Atiba'nın ters vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabri'den döndü.
66. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Larsson'un sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabri'den döndü.
79. dakikada bir pozisyonda yerde kalan Henrique'nin Medel'e yaptığı harekete karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar, kırmızı kart çıkardı.

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Serkan Çınar xx, Süleman Özay xx, Cem Hanoğlu xx
Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Medel xx, Tosic xx, Adriano xx, Atiba xx, Tolgay xx (Oğuzhan dk. 75 x), Quaresma xx, Lens x (Cenk dk. 46 x), Talisca xx, Negredo x (Babel dk. 65 x)
Yedekler: Utku, Tolga, Fatih, Mitrovic, Necip, Orkan, Mustafa
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac xx, Lopes xx, Mustafa Yumlu xx, Caner xx, Kadir xx, Sissoko xx, Aykut xx (Eray dk. 75 x), Larsson xx, Onur xx (Ioan Hora dk. 85 x), Soner xx, Emmes x (Henrique dk. 59 x)
Yedekler: Bora, Fatih, Orhan, Alperen, Olcan, Muğdat, Helder
Teknik Direktör: Okan Buruk
Kırmızı kart: Henrique (dk. 79) (Teleset Mobilya Akhisar)
Sarı kartlar: Tosic, Atiba, Babel, Medel (Beşiktaş), Kadir, Henrique, Fatih (Teleset Mobilya Akhisarspor)
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Sivasspor'da hedef ilk 10'a girmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret edecek
Dışişleri Bakanlığı: 'Gayrı ahlaki ve kabul edilmez'
Bakan Sarıeroğlu'ndan taşeron açıklaması
Başsavcılık NOTA'daki skandala ilişkin soruşturma başlattı
Beşiktaş 1 puana razı oldu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
AK Parti'de 26 il başkanı istifa etti
AK Parti'de 26 il başkanı istifa etti
MHP Anamur teşkilatında toplu istifa!
MHP Anamur teşkilatında toplu istifa!
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı
ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi! Kısıtlarız
ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi! Kısıtlarız
Diyarbakır'da gerginlik
Diyarbakır'da gerginlik
Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi
Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Sivasspor'da hedef ilk 10'a girmek
Sivasspor'da hedef ilk 10'a girmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret edecek
Dışişleri Bakanlığı: 'Gayrı ahlaki ve kabul edilmez'
Dışişleri Bakanlığı: 'Gayrı ahlaki ve kabul edilmez'
Bakan Sarıeroğlu'ndan taşeron açıklaması
Bakan Sarıeroğlu'ndan taşeron açıklaması
Başsavcılık NOTA'daki skandala ilişkin soruşturma başlattı
Başsavcılık NOTA'daki skandala ilişkin soruşturma başlattı
Beşiktaş 1 puana razı oldu
Beşiktaş 1 puana razı oldu
'Ayla' filminin Adana'da gala gösterimi yapıldı
'Ayla' filminin Adana'da gala gösterimi yapıldı
Silvan'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Silvan'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Norveç Türkiye'den özür diledi
Norveç Türkiye'den özür diledi
Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Akıncı Üssü davasında 13 sanık serbest
Akıncı Üssü davasında 13 sanık serbest
Önce otomobile sonra tıra çarptı: 7 yaralı
Önce otomobile sonra tıra çarptı: 7 yaralı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English