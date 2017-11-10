10.11.2017 16:42 Besiciyi vurup, otlattığı hayvanları çaldılar

Burdur'un Yeşilova ilçesinde hayvanlarını otlatmaya çıkan bir besiciyi av tüfeği ile vuran hırsızlar 135 küçükbaş hayvanı çaldı. Burdur'un Yeşilova ilçesinde hayvanlarını otlatmaya çıkan bir besiciyi av tüfeği ile vuran hırsızlar 135 küçükbaş hayvanı çaldı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilova'da 6 Kasım'da yaşanan olayda 300 adet küçükbaş hayvanını otlatmaya çıkan B.Y isimli besiciye sohbet etmek amacıyla yaklaşan iki kişi, bir anda B.Y'ye av tüfeği ile ateş ederek omzundan ve bacağından yaraladı. Olay yerinde yığılan B.Y, kendine geldiğinde 300 keçisinin kaybolduğunu fark ederek Burdur Jandarmasına ihbarda bulundu. Harekete geçen jandarma ekipleri, otlak alanında yapılan aramalarda 300 keçiden 165'ini buldu. 135 keçinin ise kendisini iki şahıs tarafından çalındığı tahmin edildi.



SİGARASI VE CEP TELEFONUNU DA ÇALDILAR

Otlakta hayvan hırsızlığı yapan şahıslar, bununla kalmayıp yetiştirici B.Y'nin cebindeki cep telefonu ile sigarasını da çaldı. Olayı aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, iz takip köpeği ve halkın desteği ile küçükbaş hayvanların Denizli'nin Bozkurt ilçesi Çambaşı köyünde olduğunu tespit etti. Olayı A.A ve Y.Z isimli şahısların gerçekleştirdiği belirlendi.



BURDUR VE DENİZLİ JANDARMASINDAN ORTAK ÇALIŞMA

Burdur İl jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Yeşilova İlçe Jandarma Komutanlığı ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilerin kaldığı tespit edilen Çardak ilçesindeki ev ve eklentilere operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.A ile Y.Z gözaltına alınırken, 135 keçi ile av tüfeği ele geçirdi.

Kasten yaralama ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan gözaltına alınan A.A ve Y.Z isimli şüpheliler, Yeşilova İlçe Jandarma Komutanlığında işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Yeşilova Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. Hayvanlar ise B.Y'ye teslim edildi.

(Hayal Girişim/İHA)

