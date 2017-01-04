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BESAŞ hizmet kalitesi için araç filosunu yeniliyor
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BESAŞ hizmet kalitesi için araç filosunu yeniliyor

Bursa'da 30 yılı aşkın süredir sağlıklı ve hesaplı ekmek üretiminde marka haline gelen BESAŞ, ürünlerini zamanında ve hijyenik olarak tüketiciyle buluşturmak amacıyla araç filosunu yeniliyor.

Bursa'da 30 yılı aşkın süredir sağlıklı ve hesaplı ekmek üretiminde marka haline gelen BESAŞ, ürünlerini zamanında ve hijyenik olarak tüketiciyle buluşturmak amacıyla araç filosunu yeniliyor.

Türkiye'de ekmek ve unlu mamuller üreten firmalar arasında ürün ve hizmet kalitesi ile fark edilen lider bir firma olma doğrultusunda Bursa genelindeki 450 ayrı satış noktasına, ürünlerini herhangi bir aksilik olmadan zamanında ve hijyenik olarak ulaştırmayı hedefleyen BESAŞ, araç filosuna 5 yeni kamyon daha ekledi. Yıllık 100 milyona yaklaşan ekmek üretimiyle, Bursa'nın ekmek ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan BESAŞ genişleyen ürün yelpazesine paralel olarak lojistik altyapısında da yenileme çalışmalarına devam ediyor. Ekmek sevkiyatında kullanılan 27 araçlık kasalı kamyon filosunu sürekli yenileyen BESAŞ, 5 aracı daha yeniledi.

BESAŞ Genel Müdürü Mustafa Bektaş, "Yeni aldığımız 5 adet kamyonla birlikte araç filomuzu yenilemeye devam ediyoruz. Kamyonlarımızın kasaları hijyenik ekmek taşımaya yönelik tasarlanmıştır. Bu sayede Bursa halkına ekmeğimizi hijyenik, sağlıklı ve zamanında ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

BESAŞ Genel Müdür Yardımcısı Can Aydoğan ise, en değerli ve başlıca besin kaynağı olan ekmeğin vatandaşlara sağlıklı, güvenli ve zamanında ulaştırılabilmesi için yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Bursa'nın hemen her yerinde 450 adet BESAŞ satış noktasına günde 3 servis ile ekmek ulaştırdıklarını belirten Aydoğan, "Şirketimiz her yıl 5 adet aracı yenilemeyi planlanmıştır. Böylece araç filomuz sürekli olarak yenilenerek genç bir filo olma özelliğini sürdürecektir. Bursa halkının şirketimize olan güvenine layık olabilmek için çalışmalarımız hızla devam ediyor" diye konuştu.
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