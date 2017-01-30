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Beşar Esad öldü mü? Beşer Esed komada iddiası
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Beşar Esad öldü mü? Beşer Esed komada iddiası

Suriye Rejiminin kanlı ismi dikdatör katil Beşer Esed'in öldüğü iddiaları Sosyal Medyayı karıştırdı. Beşar Esad'ın Komada olduğu, sağlık durumunun ciddi olduğu ve öldüğüne dair farklı kaynaklardan gelen bilgi Türkiye'de Katil Esed destekcilerini üzmesine rağmen büyük bir mutlulukla karşılandı. Peki Suriye'de neler oluyor Esed öldü mü öldürüldü mü? İşte tüm detaylar..

Suriye Rejimi Kanlı Katil ve yöneticisi Beşar Esad'ın öldüğü iddiaları yalanlanırken, Katil savunucuları ve Mazlum savunucuları arasında sert tartışmalar yaşandı.

Kanlı Suriye Rejiminin yöneticisi Beşar Esad'ın öldüğü haberleri Dünyaya hadi inşallah dedirtti. Daha sonra Rus yönetimine yakın kaynaklardan geçilen haberlere göre Beşar Esad'ın sağlık durumunun iyi olduğu söylensede henüz bir açıklama yapılmaması ve Esed Katilinin ortaya çıkmaması öldürüldüğü iddiasını güçlendiriyor.

Ortadoğu ve Arap yarımadasından gelen kaynak ve bilgilere göre, Rus yönetimin Suriye'de Rejime darbe yaptığı ve Mahir Esed'i yönetime getirdiği söyleniyor.

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BAAS YÖNETİMİ RUSLARIN ELİNDE

Şam ve Laskiye'de Esad'in ölmesi halinde otorite boşluğunu engellemek için Rus askerlerinin devlet binaları, karakollar ve askeri merkezlerde önlemleri alırken diğer yanda Şam ve Laskiye'de Esad'in kardeşi Mahir Esad'in fotoğraflarının sokaklara asıldığı bilgisine erişildi.

MAHİR ESED KİMDİR?

Katil Baba Esed'in çocuklarından birisidir. Beşşar Esad'dan sonra otoriteyi elinde bulunduran iki numaralı isim.

Mahir Esad, 8 Aralık 1967 tarihinde Hafız Esad'ın en küçük oğlu olarak dünyaya geldi. Abisi Basil,trafik kazasında ölünce, ismi kısa süreliğine de olsa başkanlık için gündeme gelmişti. Hem genç olması, hemde dengesiz kişiliği yüzünden Beşar tercih edilmiştir.

Büşra Esad'ın,orta sınıf Nusayri bir aileden gelen Asıf Şevket ile evlenmesiyle, Mahir-Asıf ilişkilerinde bir gerginlik oluşmuş ve bir toplantıda Rıfat Esad ile ilgili bir tartışmada Mahir Esad eniştesi Asıf'ı karnından vurmuş ve Asıf Şevket Fransa'da tedavi görmüştür.
Mahir, Deyr Ez-zor'un bilinen ailelerinden Manal Cadaan ile evlidir ve 2 oğlu vardır.


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