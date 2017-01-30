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Beşar Esad öldü!
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Beşar Esad öldü!

Sosyal medyada Beşar Esad'ın felç geçirdiği ve hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyayı karıştırdı. İddialar yalanlanırken, Suriyeli muhalifler ile rejim taraftarları arasında sosyal medyada sert tartışmalar yaşandı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın hayatını kaybettiği iddiaları yalanlanırken, rejim yanlıları ile muhalifler arasında sert tartışmalar yaşandı.

Sosyal medyada rejim muhalifi bazı hesaplar tarafından Beşar Esad'ın hayatını kaybettiği iddiaları paylaşıldı. Kısa sürede binlerce hesap tarafından paylaşılan haberde, Beşar Esad'ın rahatsızlandığı, felç geçirdiği iddia edildi. Bazı hesaplar ise Esad'ın yaşamını yitirdiği iddia edildi.

HABER DOĞRULANMADI

İddialar rejim muhalifi hesaplar tarafından da paylaşınca sosyal medya karıştı. Bugüne kadar bir kaç kez aynı haberi paylaşan bir muhalif grup ise Beşar Esad'a yönelik suikast düzenlendiği ve saldırıda yaşamını yitirdiğini ileri sürdü. Esad'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar doğrulanmazken, Al Arabiya adlı haber sitesi benzer iddiaları gündeme getirdi.

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Fransa'da Le Point, iddiaları bir adım ileri götürerek Esad'ın koruması tarafından başından vurulduğunu ileri sürdü.

Lübnanlı gazeteci el-Mustaqbal, "güvenilir kaynaklara", dayandığını söylediği haberinde Esad'ın Şam'da bir sağlık merkezinde tedavi altında olduğunu yazdı.

Suudi gazete Okaz ise Esad'ın, beyin tümörü nedeniyle hastaneye yattığı ve Rus- Suriyeli bir sağlık ekibinin kontrolünde tedavi edildiğini ileri sürdü.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise Esad'ın tedavi gördüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyuruldu.


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