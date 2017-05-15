Beş yıldızlı otelde yangın: Müşteriler tahliye edildi
Ordu'nun Ünye ilçesinde beş yıldızlı bir otelde yangın çıktı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde beş yıldızlı bir otelde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, geçen yıl açılan beş yıldızlı bir otelde bugün 12.15'te mutfaktan kaynaklı bir yangın çıktı. Mutfak kısmında doğalgazdan çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede söndürülmesine rağmen yoğun duman havalandırmadan tüm odaları sardı. Yoğun dumandan dolayı, otelde bulunan müşteriler tahliye edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerinin olay yerine gelip yangına müdahale etmesine rağmen dumanın tüm odaları sarması yangınla mücadeleyi zorlaştırdı. Olayın duyulmasının ardından vatandaşlar da olay yerine gelip yangını izlemeye başladı. (Hamza Alp / İHA)
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