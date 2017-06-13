Beş yıldızlı otelde kedilere 5 yıldızlı kafe

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hayvan hakları dernekleriyle beş yıldızlı otel yetkilileri örnek bir projeye imza attı. Otelde kedilerin beslenme ve barınma ihtiyacının karşılanması için 'Kedi Kafe' oluşturuldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hayvan hakları dernekleriyle beş yıldızlı otel yetkilileri örnek bir projeye imza attı. Otelde kedilerin beslenme ve barınma ihtiyacının karşılanması için 'Kedi Kafe' oluşturuldu.

Marmaris'teki kediler yaz sezonunda turizmin hareketlenmesiyle otel ve restoranlardan yiyeceğe daha kolay ulaşabiliyor. Ancak kışın tesislerin kapanmasıyla kedilerin beslenme ihtiyaçlarını gidermesi zorlaşıyor. Marmaris Hayvan Hakları Koruma Derneği ve Marmaris İçmeler Hayvanları Koruma Derneği, Turban Yazıcı Otel işbirliğinde kedilerin yaşadığı bu sorunların önüne geçmek için örnek bir projeye imza atıldı. Otelin bahçesine kedi kafe kuruldu.

Kediler bu kafelerde, hem beslenme hem de barınma ihtiyaçlarını giderebilecek. Bu kafeler vasıtasıyla hayvanların kısırlaştırılması da daha kolay hale gelecek. Kedi Kafe projesinin startı ise otelde tatil yapan yabancı ve Türk çocuklarla birlikte verildi. Marmaris'te küçük hayvansever çocuklar ile tatilci minikler kedi barınaklarını birlikte boyadı.

Marmaris İçmeler Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Semin Biter, Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Tülay Yıldız, otelde başlatılan bu projenin diğer tesislere de örnek olmasını istedi.

(Vural Efecik /İHA)