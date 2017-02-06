06.02.2017 10:35 Beş parasız İsveç'e gelen Türk milyarder olup kitap yazdı

İsveç'e hiçbir birikimi olmadan turist olarak giden, parklarda yatan, çeşitli küçük işlerde çalıştıktan sonra holding sahibi olan Kadim Akça'nın hayatını ve başarılarını yazdığı 'İsveç'te muvaffak olmak istiyorsan Türk gibi düşün' adlı kitabı büyük ilgi görüyor. İsveç'e hiçbir birikimi olmadan turist olarak giden, parklarda yatan, çeşitli küçük işlerde çalıştıktan sonra holding sahibi olan Kadim Akça'nın hayatını ve başarılarını yazdığı "İsveç'te muvaffak olmak istiyorsan Türk gibi düşün" adlı kitabı büyük ilgi görüyor.

İsveç'e geldiğinde çok zorluklar yaşadığını ifade eden Kadim Akça, "Stockholm'de oturan teyzem çok yaşlıydı. Yanlarında kalamadım. Parklarda yattım, aç kaldım, lisan bilmiyordum. Fakat zengin olmaya karar verdim. Zengin bir aile beni yanına aldı ve orada bulaşık yıkadım, çimleri biçtim, her işi yaptım. Üç ay onların yanında kaldım ve daha sonra benim iş bulmama yardımcı oldular. Çalıştım, çok çalıştım ve bu başarıları kazandım" dedi.

Öğretmenin mezarına kitap gönderdi

İsveç'e gelmeden önce öğretmeninin kendisine "Bana bak oğlum senden hiç adam olmaz boşuna uğraşma" sözlerinin kendisine mücadele azmi verdiğini söyleyen Akça "Başarılarımı yazan bu kitaptan iki tane Mersin'de oturan arkadaşıma gönderdim. Biri kendisine, diğerini ise vefat eden öğretmenimin mezarına gömmesini istedim" dedi.

(Metin Altınışık / İHA)

