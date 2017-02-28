Berlin'de DEAŞ operasyonu

Terör örgütü DEAŞ militanlarının Berlin'de bir araya geldiği 'Fussilet 33' derneği kapatılırken, polis 24 ayrı noktaya baskın düzenledi.

Terör örgütü DEAŞ militanlarının Berlin'de bir araya geldiği "Fussilet 33" derneği kapatılırken, polis 24 ayrı noktaya baskın düzenledi.

Berlin'de Noel panayırına düzenlenen saldırının failinin sık sık gittiği "Fussilet 33" adlı dernek kapatıldı. Polisin verdiği bilgilere göre, başkentte sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Kapatılan "Fussilet 33" derneğine, DEAŞ'lıların devam ettiği hatta Berlin'de geçen yıl Noel panayırına tırla düzenlenen saldırının faili Anis Amri'nin sıkça gittiği açıklandı. Sabaha karşı 460 polisle 24 ayrı noktaya operasyonlar düzenlendiğini açıklayan Berlin Senatosu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Andreas Geisel, Berlin İdari Mahkemesi'nin, Fussilet Derneği'nin 15 Şubat'ta kapatılmasına ve faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verdiğini açıkladı.

Moabit semtinde bulunan Fussilet Derneğinde Suriye'deki terör saldırıları için para toplandığı, DEAŞ'a üye kazandırmak için girişimlerde bulunulduğu, derneğin 2015 yılında bu yana kapatılmasının tartışıldığı belirtildi.

(Mehmet Koca / İHA)