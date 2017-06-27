Berkin Elvan'ın ailesi de Kılıçdaroğlu'yla yürüdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşün 13'üncü gününde Bolu Dağı geçilirken, yürüyüşe Berkin Elvan'ın ailesi de katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşün 13'üncü gününde Bolu Dağı geçilirken, yürüyüşe Berkin Elvan'ın ailesi de katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı yürüyüşün 13'üncü gününde yürüyüşün ilk etabında Bolu Dağı aşıldı. Yürüyüş boyunca otobüsten sık sık provokasyonlara gelinmemesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyenlerin çevreden gelebilecek tepkilere karşı sakin olmaları konusunda da uyarılar yapılırken, alınan bir kararla 25 milletvekili yürüyenlerin arasına dağıldı. Kılıçdaroğlu, Bolu Dağı'ndan inerek Kaynaşlı'ya girdiği sırada bazı vatandaşlar Rabia işareti yaparak tepkilerini gösterdiler.

Yürüyüşe Gezi eylemleri sırasında yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın ailesi de katıldı. Bazı vatandaşlar ise kadın cinayetlerini protesto eden dövizler taşıdı.

(Faruk Çidem / İHA)