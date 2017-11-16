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Berkin Elvan duruşmalarını provoke edeceklerdi: 2 gözaltı
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Berkin Elvan duruşmalarını provoke edeceklerdi: 2 gözaltı

Gezi ayaklanması sırasında başından vurularak yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin görülen bugünkü davayı provoke edecekleri tespit edilen DHKP/C bağlantılı Gençlik Federasyonu adlı dernek üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gezi ayaklanması sırasında başından vurularak yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin görülen bugünkü davayı provoke edecekleri tespit edilen DHKP/C bağlantılı Gençlik Federasyonu adlı dernek üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Gezi olayları sırasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davanın üçüncü duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde görüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, duruşma öncesi ve sonrasında kalabalığın provoke edileceği yönünde ihbarı aldı. Alınan bilgiler üzerine terör örgütü DHKP/C ile bağlantılı Okmeydanı'nda yer alan Gençlik Federasyonu adlı derneğe operasyon düzenleyen polis, burada H.İ. ve R.K. adlı 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Duvarları balyozla kırılan ve pencere demirleri kaynak makinesi ile kesilen dernekte yapılan operasyonda çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi.
Öte yandan TEM ekiplerince düzenlenen operasyon anı helikopterden ve yerden polis kameralarınca kaydedildi.
(Sadık Kahraman/İHA)
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