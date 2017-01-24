Berkay şarkılarıyla Uludağ'ı ısıttı

Uludağ'da sahneye çıkan Berkay, şarkılarıyla zirveyi ısıttı.

Uludağ'da sahneye çıkan Berkay, şarkılarıyla zirveyi ısıttı.

Uludağ'da sahne alan Berkay, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Sevilen şarkılarını söyledikten sonra arabesk şarkılara geçen Berkay'a seyirciler de eşlik etti. Berkay yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Mart ayında 'Yansıma' isimli albümle hayranlarıyla buluşacağını belirten Berkay, "Bu albüm pop tarzı şarkılardan oluşacak. Aslında herkes benden arabesk bekliyordu. Fakat öyle bir şey olmayacak. Çünkü daha önceki çalışmamız bir proje ürünüydü, keyifle yaptık ve 60 bin sattık. İyi bir rakamdı. Yeni albümümüz tamamen pop olacak. Artık benden arabesk beklemesinler" dedi.

Konser öncesi soruları cevaplayan Berkay, performansını günde 6 saat uyuyarak ve spor yaparak yakaladığını belirtti. Berkay, "Sahnede ise ekip arkadaşlarımın mutlulukları bana ayrı bir enerji ve heyecan veriyor" dedi.

2017'de baba olacağını anlatan Berkay, "Eşim Özlem 2.5 aylık hamile. Henüz bebeğimizin cinsiyeti belli değil, fakat bizim için önemli olan sağlıklı olması. Bana bu heyecanı yaşatan eşime binlerce teşekkür ediyorum" dedi.

(Cengiz Gündüz / İHA)