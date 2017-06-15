Berkay'ı babalık heyecanı sardı

Bodrum'da sahne alan Türk pop müziğinin ünlü ismi Berkay, babalık heyecanını yaşadığını belirterek, 'İnşallah ben sahnedeyken eşim doğum yapmaz. Çok endişe ederim ve eşimin yanında olamamak üzer beni' dedi.

Bodrum'da sahne alan Türk pop müziğinin ünlü ismi Berkay, babalık heyecanını yaşadığını belirterek, "İnşallah ben sahnedeyken eşim doğum yapmaz. Çok endişe ederim ve eşimin yanında olamamak üzer beni" dedi.

Gümbet'te bir mekanda sahne alan Berkay, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü şarkıcının canlı performansı büyük beğeni topladı. Zaman zaman sevenleriyle de beraber şarkılarını söyleyen Berkay, yaptığı esprilerle de hayranlarını kahkahalara boğdu.

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü pop sanatçısı babalık heyecanından da bahsetmeyi ihmal etmedi. Uzun süredir birlikte olduğu manken Özlem Katipoğlu ile dünya evine giren Berkay, baba olma heyecanının gittikçe arttığını açıkladı. İlk kez çocuk sahibi olacak olan Berkay, 40 gün sonra bebeklerine kavuşacaklarını söyledi.



YENİ KLİP GELİYOR

Berkay albümünün çok iyi tepkiler aldığını söyleyerek, "Yeni albüm çok iyi gidiyor. Önümüzdeki hafta klibimizi çekiyoruz. Ramazan Bayramından sonra ise yayına girer diye düşünüyoruz. Yeni albümüme tepkiler çok güzel" dedi



"BABALIK HEYECANI İYİCE SARDI BENİ"

Kız babası olacak Berkay, eşinin doğumunun yaklaşmasıyla birlikte heyecanının arttığını belirterek, "Baba olmak değişi bir durum. Son birkaç haftadır daha fazla babalığı hissetmeye başladım. Çünkü bizim ufaklık tekme atmaya ve yerinde durmamaya başladı. O daha bir değişik haz veriyor insanın içine. Bekliyoruz, Allah nasip ederse sağlıklı bir şekilde kucağımıza alacağız" ifadelerini kullandı.



DOĞUM TÜRKİYE'DE OLACAK

Doğumu yurt dışında düşündüklerini, iş yoğunluğu nedeniyle Türkiye'de eşinin doğum yapmasına karar verdiklerini söyleyen Berkay, "Biz doğumu Türkiye'de yapacağız. Yurt dışı istedik ama benim konser yoğunluğundan dolayı Türkiye'de doğum yapılmasına karar verdik. Şu anda en fazla 40 gün daha var. Allah bilir yine de ne zaman olacağını ama doktorumuz 30 veya 40 gün kaldı dedi" şeklinde konuştu.



TEK ENDİŞESİ SAHNEDEYKEN EŞİNİN DOĞUM YAPMASI

Gazetecilerin "Siz sahnedeyken eşiniz doğum yaparsa ne yaparsınız" sorusuna çok üzüleceğini söyleyen Berkay, "İnşallah öyle bir şey olmaz. Çok endişe ederim, eşimin yanında olamamak üzer beni. Allah'ın izni ile yanında olurum büyük bir ihtimal. Eşimi yalnız bırakmam" dedi.

(Eren Ayhan / İHA)