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Berivanların zorlu bayram mesaisi
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Berivanların zorlu bayram mesaisi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Berivanların zorlu mesaisi bayramda da devam ediyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Berivanların zorlu mesaisi bayramda da devam ediyor.
Nüfusunun büyük bir çoğunluğu hayvancılıkla uğraşan Beytüşşebap'ta, Berivanların zorlu mesaisi bayramda da devam ediyor. Yazın gelmesiyle birlikte yaylara çıkan Berivanlar, çalışmayı bayramda da sürdürüyor. Günün erken saatlerinden itibaren geldikleri yaylalarda koyun ve keçi sağan Berivanlar, elde ettikleri sütü çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra yoğurt ve peynir üretiyor. Ürettiklerinin bir kısmını kendilerine ayıran ve kışa saklamak amacıyla toprak altında muhafaza eden Berivanlar, büyük bir bölümünü de ilçe merkezinde satarak, ailelerinin hayatını idame ettiriyor.

"KENDİMİ BİLDİM BİLELİ BU İŞİ YAPIYORUM"
İlçeye bağlı Başaran köyünde ikamet eden ve köy çıkışında hayvanları sağarak, derme çatma bir barakada peynir ve yoğurt üreten Berivanlardan Fikriye Ermağan, çobanın keçi ve koyunları otlattıktan sonra kendilerine getirdiğini belirterek, "Biz de sabah erkenden buraya geliyoruz. Sütü sağdıktan sonra kaynatıyoruz. Ardından yoğurt ve peynir yapıyoruz. Peynir ve yoğurtlarımız organik oluyor. Akşam hava kararmadan da evimizin yolunu tutuyoruz. Kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum. 4 keçim var, onlar için sürekli gidip geliyorum" dedi.
Şirin Bildik adlı kadın ise otlu peynir yaptığını anlatarak, "Süt sağma işlemi bittikten sonra sütü temizleyip eleklerden geçirdikten sonra ateş üzerinde kaynatıp daha sonra bekletiyoruz. Ardından mayaladıktan sonra çökelek kıvamını alıyor. Bu işlemlerden geçtikten sonra katmak isteğimiz otu getirip kovalara bırakıyoruz. Ardından iyice karıştırıp daha sonra küp şeker gibi tabletler haline getiriyoruz. Bu işlemden sonra bidonlara koyup 20 gün bekletiyoruz suyu bıraktıktan sonra toprağa gömüyoruz. Kış aylarında da tüketiyoruz" diye konuştu.

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