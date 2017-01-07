07.01.2017 14:05 Bergamalı Çölyak'lılara büyük müjde

İzmir'in Bergama ilçesinde işletmenliği Necati ve Onur Baş Kardeşlerin yaptığı bir pastanede çölyaklı hastalara özel glutensiz yiyeceklerin hazırlanıp vitrine konulması ilçede yaşayan Çölyak'lıları mutlu ediyor. İzmir'in Bergama ilçesinde işletmenliği Necati ve Onur Baş Kardeşlerin yaptığı bir pastanede çölyaklı hastalara özel glutensiz yiyeceklerin hazırlanıp vitrine konulması ilçede yaşayan Çölyak'lıları mutlu ediyor.



İzmir'e Kınık'tan sonra en uzak ikinci ilçe olan Bergama'da yaşayan ve yaşam boyu glutensiz diyet yapma zorunluluğu olan Çölyak'lıların, pasta, börek, kurabiye gibi gıda ürünlerini İzmir'den ya da internet üzerinden ithal firmalara verdikleri sipariş ile ihtiyaçlarını karşılıyor.



Bergama, Dikili ve köylerinde glutensiz diyet yapan müşteri ve arkadaşları olduğuna vurgu yapan işletmeci Necati Baş " Dede ve babamızdan pastane işletmecisiyiz... Bergama'da kısa bir süre önce açtığımız mekânımıza gelen ve glutensiz diyet yapan Çölyak'lıların hiç bir şey yemeden sadece içecek tüketmelerine gönlümüz razı olmadı. Kardeşim Onur ile birlikte Bergama'da sosyal sorumluluk projemiz kapsamında glutensiz ürünleri Çölyak'lıların hizmetine sokmaya karar verdik. Özellikle kırsal kesimde yaşayıp Çölyak'lıların Bergama'ya geldiklerinde rahatlıkla yiyebilecekleri bir mekân yaratmak istedik. İzmirdeki ve bölgemizde birkaç glutensiz cafe var. Biz Bergama'da ilk olmak istedik. Çölyaklı hemşerilerimiz ürünlerimizi rahatlıkla tüketebilir çünkü mekânımız için bu ürünleri hazırlayan ekip arkadaşımızın eşi de bir çölyaklı. Bergama ve bölgemiz için hayırlı olsun" diye konuştu.



Çölyak Hastalığı



Çölyak Hastalığı ince bağırsağın, GLUTEN adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi, hassasiyetidir. Buğday, Arpa, Çavdar ve Yulaf gibi tahıllar GLUTEN içerir.Alınan gıda, ince bağırsakta bileşenlerine ayrıştırılıp bağırsak mukozası üzerinden kana karışır. Vücudumuzun yeterince gıda alabilmesi, ince bağırsakta çok sayıda bulunan ve VİLLUS çıkıntıları olarak adlandırılan kıvrımlar tarafından sağlanır. Çölyak Hastaları glutenli yiyecekler tükettiklerinde bağırsak mukozasında alerji nedeniyle villus çıkıntıları ve kıvrımları tahrip olarak azalır ve küçülürler. Böylece bağırsak yüzölçümü gittikçe azalır ve alınan gıdalar emilemez hale gelir. Sonuçta beslenme yetersizliği, arkasından da hastalık belirtileri ortaya çıkar.

