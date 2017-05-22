Bergama Emre Altuğ'la coştu

İzmir'in Bergama ilçesinde bu yıl 81. kez düzenlenen Uluslararası Bergama Kermesinin son gününde Pop Müziğinin başarılı ismi Emre Altuğ, şarkılarını binlerce Bergamalı ile birlikte söyledi.
İzmir'in Bergama ilçesinde bu yıl 81. kez düzenlenen Uluslararası Bergama Kermesinin son gününde Pop Müziğinin başarılı ismi Emre Altuğ, şarkılarını binlerce Bergamalı ile birlikte söyledi. Bergama Cumhuriyet Meydanında sahne alan Emre Altuğ'un performansı konseri izleyen yaklaşık beş bine yakın Bergamalı tarafından ayakta alkışlandı. Sevilen şarkıcı birbirinden güzel eserlerini Bergamalılar için seslendirirken sahnede yaptığı espriler geceye damgasını vurdu. (Serkan Ergit / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.