Bergama Emre Altuğ'la coştu

İzmir'in Bergama ilçesinde bu yıl 81. kez düzenlenen Uluslararası Bergama Kermesinin son gününde Pop Müziğinin başarılı ismi Emre Altuğ, şarkılarını binlerce Bergamalı ile birlikte söyledi.

İzmir'in Bergama ilçesinde bu yıl 81. kez düzenlenen Uluslararası Bergama Kermesinin son gününde Pop Müziğinin başarılı ismi Emre Altuğ, şarkılarını binlerce Bergamalı ile birlikte söyledi.

Bergama Cumhuriyet Meydanında sahne alan Emre Altuğ'un performansı konseri izleyen yaklaşık beş bine yakın Bergamalı tarafından ayakta alkışlandı.

Sevilen şarkıcı birbirinden güzel eserlerini Bergamalılar için seslendirirken sahnede yaptığı espriler geceye damgasını vurdu.

(Serkan Ergit / İHA)