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Bergama'da tek yön uygulaması
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Bergama'da tek yön uygulaması

Bergama'da şehir içi trafik sorununa çözüm olarak tek yön uygulamasına geçilecek, bazı cadde ve sokaklarda da park yasağı uygulaması yapılacak.

Bergama'da şehir içi trafik sorununa çözüm olarak tek yön uygulamasına geçilecek, bazı cadde ve sokaklarda da park yasağı uygulaması yapılacak.

Bilimsel çalışmalara dayalı gerçekleşecek olan uygulama için düzenleme İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nin "Bergama kent içi ulaşım ve trafik düzeni proje raporu" ile Ege Üniversitesi'nin "Bergama ücretli halk otobüsleri raporu" doğrultusunda yapıldı. 10 Ocak tarihinden itibaren uygulanacak olan tek yön trafik güzergahı için, trafik işaretleri yerleştirildi. Uygulamaya göre İzmir yönünden gelen araçlar için Soma kavşağından BerKM önü, Cumhuriyet Caddesi, Bankacılar Caddesi ve İstiklal Meydanı'na doğru olan yol tek yön olacak. Ayrıca Belediye önünden çatallanan yoldan Osman Bayatlı Caddesi, Şadırvan Camii Caddesi, Kozak Caddesi, Kasapoğlu Caddesi de İstiklal Meydanı'na tek yönden bağlanacak. İstiklal Meydanı'ndan İzmir yönüne gidecek araçlar ise İnönü Caddesi'ni tek yön olarak kullanacak.

Uygulama aynı zamanda bazı cadde ve sokaklarda da park yasağını beraberinde getiriyor. Buna göre ise Eski Hastane Caddesi, Çamlıpark ile katlı otopark arası, İstiklal Meydanı'ndan Kınık garajına kadar olan yerler, Galenos Caddesi ve Stadyum Caddesi'nde sağlı sollu park yasağı uygulanacak. Akropol Kavşağından Kozak yoluna kadar olan kısım, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzeri sadece sol taraf ve İsmet İnönü Caddesi minibüs güzergahında tek yönde araçlar park edemeyecek. Bergama Belediyesi tarafından kaldırım ceplerinde yeni yapılan dolmuş durakları da yolcu ulaşımında trafiği aksatmayacak.

Ayrıca Selinos Deresi üzerinde Askerlik Şubesi ile Üç Kemer Caddesi'ni birbirine bağlayan Dursunbey Köprüsü, Bergama Belediyesi tarafından yapıldı. Gazipaşa ilköğretim Okulu'ndan hastaneye giden Kestel Caddesi üzerinde yeni Kestel Köprüsü yapım çalışmaları ise devam ediyor. Kısa bir süre önce Bergama Belediyesi tarafından açılışı yapılan 350 araçlık katlı otopark ile birlikte geçilecek olan tek yön uygulaması ve park yasaklarının Bergama şehir içi trafik sorununu büyük ölçüde rahatlatacağı öngörülüyor.
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