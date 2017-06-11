Berfu Cengiz'den çifte zafer

17 yaşındaki milli tenisçi Berfu Cengiz, Bosna-Hersek'te katıldığı ITF turnuvasında teklerde ve çiftlerde şampiyon oldu.

17 yaşındaki milli tenisçi Berfu Cengiz, Bosna-Hersek'te katıldığı ITF turnuvasında teklerde ve çiftlerde şampiyon oldu.

Bosna-Hersek'in Banja Luka şehrindeki ITF turnuvasında mücadele veren Berfu Cengiz, başarılı bir haftayı geride bıraktı. 17 yaşındaki milli tenisçi, toprak zeminde gerçekleşen toplam 15 bin dolar ödüllü organizasyonda teklerde ve çiftlerde şampiyon oldu.

Sırasıyla Çek, Hırvat, Hint ve Moldovalı rakiplerini eleyerek geldiği finalde Sloven Nina Potocnik ile karşılaşan Cengiz, 1 saat 53 dakika sonunda galibiyete uzandı. Korttan 6-4, 3-6, 6-3'lük setlerle üstün ayrılan Berfu, profesyonel kariyerinin ikinci tekler zaferini elde etti.

Berfu, iki gün önce tamamlanan çiftler kategorisinde de Bulgar partneri Ani Vangelova ile birlikte kupa sevinci yaşamıştı.

