Berberlerden vatandaşlara çağrı

İnsanların arife günü tıraş olma alışkanlığı, berberleri zor durumda bırakıyor. Berberler, 'Sabaha kadar çalışmak zorunda kaldığımız için bayramın 1. günü akşama kadar uyumak zorunda kalıyoruz' dedi.

İnsanların arife günü tıraş olma alışkanlığı, berberleri zor durumda bırakıyor. Berberler, "Sabaha kadar çalışmak zorunda kaldığımız için bayramın 1. günü akşama kadar uyumak zorunda kalıyoruz" dedi.

Tekirdağlı berberler, vatandaşlara bayram tıraşlarını son güne bırakmamaları konusunda uyardı. Arife gününde yoğunluğun hat safhaya ulaştığını ve normal günlerden 10 kat daha fazla yoğunluk yaşandığını belirten berberler, "Bayram günü akşama kadar uyumak zorunda kalıyoruz" diye feryat etti.



"ARİFE GÜNÜ 24 SAAT BOYUNCA ÇALIŞIYORUZ"

22 yıldır berberlik mesleğini icra ettiğini ifade eden Okan Konmaz, "Herkes arife günü geliyor. Arifeden bir veya iki gün önce gelseler hem bizim işimiz hafifleyecek hem de kendi işleri daha kolay olacak, onlar da burada çok beklemeyecekler. Durum böyle olunca da yoğunluktan dolayı bazı taleplere cevap veremiyoruz. Arife gününe bırakmasınlar iki gün öncesinden gelseler hem onlar için hem de bizim için çok daha rahat olur. Ramazan Bayramına özel hazırlıklarımız var. Malzeme sıkıntısı olmaması için çeşitli hazırlıklarımız var. Ondan sonra eleman sayımızda artış oldu. Çalışanlarımızı ona göre zinde tutmaya çalışıyoruz. Şu anda 4 tane kalfa, 3 de yardımcı elemanlarımız olmak üzere toplamda 7 kişi bu yoğunluğu gidermeye çalışacağız. Arife günleri ortalama sabah 4-5 gibi ancak işimiz bitiyor. Ondan sonra temizliğiydi, işte kendi kişisel bakımlarımız ve tıraşlarımız derken ortalama saat 07.00 gibi dükkandan çıkıyoruz. Arife günü ise sabah saat 08.00'dan itibaren tüm personel buradayız, yani arife günü 24 saat boyunca çalışıyoruz. Sadece arife günü değil, arife gününden birkaç gün önce de saat 23.00, 24.00'lere kadar durabiliyoruz. Çünkü yoğunluk birkaç gün öncesinden başlıyor. Yemek yemeye bile fırsatımız olmuyor" diye konuştu.



"BAYRAM GÜNÜ HEP UYUYORUZ"

12 yaşından itibaren bu işi yaptığını dile getiren Serhat Özen ise, "İnsanlar genellikle son haftaya bırakıyor tıraşlarını. O nedenle genellikle pazartesiden itibaren burada yoğunluklar oluşmaya başladı. Arife günü sabaha kadar açığız. Sabah 5 ve 6'ya kadar yoğunluk devam ediyor. Diğer günlerle karşılaştırdığımızda, yoğunluğumuz 10 katına çıkıyor. Bayram günü hep uyuyoruz. Sabaha kadar çalışmak zorunda kaldığımız için bayramın 1. günü akşama kadar uyumak zorunda kalıyoruz. Ama olsun tatlı yorgunluklar bunlar" ifadelerini kullandı.

(Halil Dağ / İHA)