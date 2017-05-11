Berber esnafının en büyük derdi 'ucuzcu' meslektaşları

Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, Türkiye'deki 120 odanın 85 bin esnaf ve sanatkarın en başta gelen sorunlarından bir tanesinin 'camlardaki ucuzcu' yazılar olduğunu belirterek, 'Camlardaki ucuzcu yazılardan ve hizmetin kalitesiz olmasından rahatsızlık duyuyoruz' dedi.

Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, Türkiye'deki 120 odanın 85 bin esnaf ve sanatkarın en başta gelen sorunlarından bir tanesinin "camlardaki ucuzcu" yazılar olduğunu belirterek, "Camlardaki ucuzcu yazılardan ve hizmetin kalitesiz olmasından rahatsızlık duyuyoruz" dedi.

Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Genel Başkanı Karakaş, berber esnafının birçok sorunu olduğunu belirterek camlardaki ucuzcu yazılardan ve hizmetin kalitesiz olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Karakaş, "Devlet yetkililerinin, fiyat-ücret tarifesi olmayan, camlarında fiyat yazısı olan ve sıhhi koşullarda hizmet vermeyen işletmelere işlem yapmaları gerekmektedir" diye konuştu.



"KDV YÜZDE 8, ÖTV YÜZDE 10-12 OLSUN"

Ticaret odaları ile 108 bine ulaşan berber, kuaför ve güzellik uzmanlığı konusunda hizmet veren sektörün ana sorunlarından bir tanesinin de yüzde 18 oranındaki KDV olduğunun altını çizen Genel Başkan Karataş, "KDV oranının yüzde 18 olmasından kaynaklanan ciddi bir erozyon yaşıyoruz. Aynı zamanda güzellik ve kişisel bakımla uğraştığımız için kullandığımız ürünlerin çoğu kozmetik ve ithal ürünler. Bunlarda da yüzde 20 ÖTV var. KDV ve ÖTV yükünün ağır olması ciddi manada esnaf ve sanatkarımızın belini büküyor" ifadesini kullandı.

Karakaş, "KDV oranlarının düşürülmesini istiyoruz. Bir KDV, iki ÖTV bunların ikisinin toplamı yüzde 38'e tekabül ediyor. Biz KDV'nin yüzde 8, ÖTV'nin de yüzde 10-12 olmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.



"ÇIRAK VE ARA ELEMAN OLMADIĞI NOKTADA CİDDİ SORUNLAR YAŞIYORUZ"

Berber, kuaför ve güzellik uzmanlarının 'çırak sorunu' yaşadığını ifade eden Karakaş, "Çırak konusu, esnafımız için ciddi manada bir sorun. Çırak ve ara eleman olmadığı noktada ciddi sorunlar yaşıyoruz" dedi. Çırak yetiştirilmesinde yaşadıkları sıkıntıların 2018-2019 yeni müfredat yılında devlet tarafından sağlanan teşviklerle giderilmesini öngördüklerini kaydeden Karakaş, "Çıraklarımızın dükkanlarımızda daha çok olması için bir teşvik lazımdı. Sağ olsun Milli Eğitim Bakanımız teşkilatlarımız adına taleplerimizi boşa çevirmedi ve söz konusu kanunu Cumhurbaşkanımızın onayıyla, Başbakanımızın verdiği destekle çıkarttık. Kanun yürürlüğe girdi. 2018-2019 eğitim müfredatı hazırlandı. Bursa İnegöl ilçesinde ve Ankara'da bazı bölgelerde pilot okullarımız oluştu. Müfredatı değiştirdik ve ilk defa erkek berberliği bölümü için sınıf açılıyor. Bursa İnegöl ilçesindeki pilot sınıfımız oluşmaya başladı" dedi.



"KADIN KUAFÖRLERİ SALI ERKEK BERBERLERİ İSE PAZAR GÜNÜ DİNLENMEK İSTİYORLAR"

Berberlerin yaşadığı diğer bir sorunun ise Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılarak özel AVM yasasının 25. maddesine eklenen ara başlıkla birlikte hafta sonu tatil ruhsatlarının kaldırılması olduğunu aktaran Karakaş, "Tüm meslektaşlarımızın ana sorunlarından bir tanesi de pazar ruhsatnamelerindeki kalkma. Biz de insanız. Kadın kuaförleri salı, erkek berberleri ise pazar günü dinlenmek istiyorlar. Devlet yetkililerinden sesimizi duymalarını ve hafta sonu bir gün dükkanların kapatılması noktasında kanuna bağlanmasını, valiliklere yetki verilmesini ve dükkanların haftada bir gün kapatılmasının bir madde ile yasallaşmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

