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Berat Albayrak: Sabah 9 akşam 5 dönemi bitti
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Berat Albayrak: Sabah 9 akşam 5 dönemi bitti

Bakan Berat Albayrak EPDK'nın 15. kuruluş yıldönümünde konuştu. Albayrak, 'Sabah dokuzda geleyim akşam beşe kadar 3 evrak imzalayayım dönemi bitti' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak EPDK'nın 15. kuruluş yıldönümünde konuştu. Albayrak, "Sabah dokuzda geleyim. Akşam beşe kadar, üç randevu vereyim. Odamı da kitleyeyim. İki kahve içeyim. Üç arkadaşımla sohbet edeyim. Bir tane de evrağı imzalayayım dönemi bitti. O eski Türkiye'ydi" diye konuştu.

"BUNDAN SONRAKİ VİZYON YÜKSEK OLMALI"

Albayrak'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Yeni ve büyük Türkiye'de enerji sektörünü nerede konumlandırıyorsak, yerli ve milli kaynaklarda yılda ortalama 50 milyar dolar enerji ve maden ithal ülkenin enerji ithal etmeye başlamış, tüm sektörü bu çerçevede başlamamız lazım. Bundan sonraki çita ve vizyon yüksek olmalı.

"ESKİ TÜRKİYE BİTTİ"

Türkiye olarak enerjiyi daha ucuz ve kaliteli bir şekilde topluma ulaştırmanın, yeni Türkiye'nin vizyonunda önemli bir hammade. Eski Türkiye bitti. 'Sabah dokuzda geleyim. Akşam beşe kadar, üç randevu vereyim. Odamı tam kitleyeyim. İki kahve içeyim. Üç arkadaşımla sohbet edeyim. Bir tane de evrağı imzalayayım.' O eski Türkiye. Yeni Türkiye'deki bürokrasideki tüm arkadaşlar artık 15 Temmuz şuurunda. Ben görüyorum.

"ELEKTRİK ÜRETİMİNDE EN YÜKSEK NOKTAYI YAKALADIK"

Türkiye, küresel krizlere rağmen büyümeye devam ediyor. Yüzde 49.3''de elektrik üretiminde en yüksek noktayı yakaladık. Yüzde 49.3'ü daha da arttıracağız. Yerli kömür, güneş,rüzgar bunlarla ilgili süreci başlattık. Yerli kömür, yerli güneş. Sadece üretim değil. Fabrika ve ARGE yatırımlarıyla da düzenlemelerimiz var. Birileri konuşacak biz işimizi yapacağız. Her konuşana aldırırsak işimizi yapamayız.

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