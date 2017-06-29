'Beralus'ta 1 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirildi'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Türk firmalarının Belarus'ta 1 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirildiğini söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Türk firmalarının Belarus'ta 1 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirildiğini söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Belarus Büyükelçisi Andrei Savınykh'yi kabul etti. Bakan Eroğlu ormancılık, su, turizm, çevre, şehircilik, ekonomi alanlarında iş birliğini birlikte gerçekleştireceklerini kaydetti. Belaruslular için 10 milyon fidanın toprakla buluşacağını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Belarus iş birliğimizi geliştirmek istediğimiz güzel bir ülkedir. Ben ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Belarus'u ziyareti sırasında orada iş adamları ile de ortak toplantı yapıldı. Türkiye ile Belarus arasında iş birliği çok yüksektir bunu değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum. 27 Temmuz'da Belarus' a gidip ikili iş birliği anlaşması yaparak dönmeyi düşünüyoruz. Bakanlığımız en büyük yatırımcı bakanlıklardan birisidir. Ağaçlandırmada ileri noktadayız 3 milyar 750 milyon fidan toprakla buluştu. Hedefimiz 2023 e' kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Türkiye'de her Belaruslu için bir fidan olacak, Ekim ayında Belarus'lular için 10 milyon fidan toprakla buluşacak. Belarus'ta 46 büyük projeyi müteahhitlerimiz inşa etti. Belarus'ta Türk firmaları 1 milyon 100 dolarlık yatırım gerçekleştirdiler. Ormancılık, su, turizm, çevre, şehircilik, ekonomi alanlarında iş birliğini birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Belarus ve Türkiye'de ekonomik anlamda katkıda bulunmak istediklerini söyleyen Belarus Büyükelçisi Andrei Savınykh, "Bu toplantıya önem veriyoruz çünkü iki ülkenin Cumhurbaşkanının aldığı karar doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Türkiye ve Belarus arasındaki ilişkileri geliştirecek kapsamlı plan istiyorlardı. Yapabileceğimiz faaliyetleri içeren yol haritasını yapmış bulunuyoruz. Ekonomi, sanayi, teknoloji, ziraat, yükseköğretim, sağlık, turizm diğer konularda hazırlık yapıldı. Belarus ve Türkiye'de ekonomik anlamda katkıda bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(Zeynep Babacan - Nurullah Geylani /İHA)