Benzine zam geldi

Benzinin litre fiyatına 13 kuruş zam yapıldı. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS), yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 13 kuruş zam yapıldı. Zamla birlikte benzinin litre fiyatını İstanbul'da ortalama 4,94 liradan 5,07 liraya, Ankara'da 4,99 liradan 5,12 liraya, İzmir'de 4,95 liradan 5,08 liraya çıkacak. Ayrıca, gaz yağında 12 kuruş, Kal-Yak'ta 10 kuruş, Fuel Oil'de ise 8 kuruş fiyat artışı meydana geldi. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.