Benzine zam bekleniyor

Benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), benzine bu geceyarısından itibaren 8 kuruş zam beklendiğini açıkladı. Zamdan sonra İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 5,12 liradan 5,20 liraya, Ankara'da 5,17 liradan 5,25 liraya, İzmir'de ise 5,15 liradan 5,23 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

