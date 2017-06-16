Benzine indirim geldi

Benzinin litre fiyatına 9 kuruş indirim yapıldı.

Benzinin litre fiyatına 9 kuruş indirim yapıldı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS), yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 9 kuruş indirim yapıldı. İndirimle birlikte benzinin litre fiyatını İstanbul'da ortalama 5,03 liradan 4,94 liraya, Ankara'da 5,06 liradan 4,97 liraya, İzmir'de 5,04 liradan 4,95 liraya inecek.

Ayrıca kalyak ve fuel oilde de indirimler meydana geldi. Kalyakta 7 kuruş, fuel oilde ise 8 kuruşluk fiyat indirimine gidildi. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

