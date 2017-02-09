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Benzine indirim geldi
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Benzine indirim geldi

Benzinin litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı.

Benzinin litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasından (PÜİS) alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına 6 kuruş indirim yapıldı. Geceyarısından itibaren benzinin litre fiyatı ortalama İstanbul'da 5,38 liradan 5,32 liraya, Ankara'da 5,43 liradan 5,37 liraya, İzmir'de ise 5,41 liradan 5,35 liraya inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
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