Benzine indirim bekleniyor

Benzinin litre fiyatına 9 kuruş indirim bekleniyor.

Benzinin litre fiyatına 9 kuruş indirim bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS), yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 9 kuruş indirim yapılması bekleniyor. İndirimle birlikte benzinin litre fiyatını İstanbul'da ortalama 5,03 liradan 4,54 liraya, Ankara'da 5,06 liradan 4,57 liraya, İzmir'de 5,04 liradan 4,55 liraya inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

