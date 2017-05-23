Benzine 8 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam yapıldı.

Benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam yapıldı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), benzine bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapıldığını açıkladı. Zamdan sonra İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 5,12 liradan 5,20 liraya, Ankara'da 5,17 liradan 5,25 liraya, İzmir'de ise 5,15 liradan 5,23 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

