Benzinde indirim bekleniyor

Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 11 kuruş indirim bekleniyor.
Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 11 kuruş indirim bekleniyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 11 kuruş indirim bekleniyor. Benzinin litre fiyatı ortalama İstanbul'da 5,32 liradan 5,21 liraya, Ankara'da 5,38 liradan 5,27 liraya, İzmir'de ise 5,35 liradan 5,24 liraya inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
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