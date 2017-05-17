Benzin ve motorine zam yapıldı

Benzin ve motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam yapıldı.
Benzin ve motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam yapıldı. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasından (PÜİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına 6 kuruş, motorine de litrede 7 kuruş zam yapıldı Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 5,06 liradan 5,12 liraya, Ankara'da 5,11 liradan 5,17 liraya, İzmir'de ise 5,08 liradan 5,14 liraya yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise ortalama İstanbul'da 4,38 liradan 4,45 liraya, Ankara'da 4,43 liradan 4,50 liraya, İzmir'de 4,41 liradan 4,48 liraya çıkacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
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