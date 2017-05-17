Benzin ve motorine zam bekleniyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 6, motorine 7 kuruş zam bekleniyor.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 6, motorine 7 kuruş zam bekleniyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 6 kuruş, motorine 7 kuruş zam beklendiğini duyurdu. (iha)
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