Benzin ve motorinde büyük indirim

Benzin ve motorin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren indirim yapıldı.

Benzin ve motorin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren indirim yapıldı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına 12 kuruş, motorine de litrede 15 kuruş indirim yapıldı Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimin ardından benzinin litre fiyatı ortalama İstanbul'da 5,21 liradan 5,09 liraya, Ankara'da 5,26 liradan 5,14 liraya, İzmir'de ise 5,23 liradan 5,11 liraya düşecek.

Motorinin litre fiyatı ise ortalama İstanbul'da 4,54 liradan 4,39 liraya, Ankara'da 4,59 liradan 4,44 liraya, İzmir'de 4,57 liradan 4,42 liraya inecek.

Ayrıca, gazyağında 12 kuruş, Kalyakta 12 kuruş, Fuel Oilde de 10 kuruş indirim gerçekleşti. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

