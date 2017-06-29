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Benzin istasyonunda silahlı kavga
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Benzin istasyonunda silahlı kavga

Niğde'deki görevlilerle müşteri arasındaki silahlı kavga güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Niğde'deki görevlilerle müşteri arasındaki silahlı kavga güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Niğde merkezde bulunan bir benzin istasyonunda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, akaryakıt almaya gelen bir müşteri, görevli Enver A.'ya 'Ne bakıyorsun?' dedi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Müşteri ardından araçta bulunan silahını alarak havaya 3 el ateş etti. Akaryakıt istasyonundaki olay, güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.
Polis ekiplerinin gelmesi ile kavga yatışırken, iki tarafın da birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
(Mücahit Bilgi/İHA)

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