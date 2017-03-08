Benzin istasyonunda patlama kamerada

Benzin istasyonunda patlama oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Benzin istasyonunda patlama oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Endonezya'da bir benzin istasyonunda gece saatlerinde çalışma yapılıyordu. Bu sırada patlama oldu. Patlamanın şiddetiyle çalışanlar bulundukları yerden fırladı, gece ise adete gündüze döndü. Kuyuda bulunan bir kişi de arkadaşları tarafından kurtarıldı. İşçiler olayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlattı.

