Benzin fiyatı 5 liranın altına iniyor

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruşluk indirim yapıldı.

İndirim sonrasında benzin fiyatları 6 Aralık'tan bu yana ilk kez 5 liranın altına inecek.

İŞTE YENİ FİYATLAR

İstanbul'da benzinin litresi 5,01 liradan 4,92 liraya, Ankara'da 5,06 liradan 4,97 liraya, İzmir'de 5,04 liradan 4,95 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litresinde en son 13 Haziran'da 6 kuruşluk indirim yapılmıştı.