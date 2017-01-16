16.01.2017 13:11 Bennett turp gibi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımının yeni transferi Anthony Bennett sağlık kontrolünden geçti. Yıldız basketbolcuda herhangi bir soruna rastlanmadı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımının yeni transferi Anthony Bennett sağlık kontrolünden geçti. Yıldız basketbolcuda herhangi bir soruna rastlanmadı.

Fenerbahçe'nin NBA'den transfer ettiği uzun forvet Anthony Bennett, bugün sağlık kontrolünden geçti. İlk olarak kan değerlerine bakılan oyuncu, ardından solunum ve efor testine tabi tutuldu. 23 yaşındaki basketbolcunun sağlık kontrollerinde herhangi bir soruna rastlanmadığı da belirtildi. 2013 yılında NBA draftına ilk sıradan giren Bennett; Cleveland, Minnesota, Toronto ve Brooklyn Nets formalarını giydi. 23 yaşındaki Kanadalı basketbolcu 2.03 boyunda.



