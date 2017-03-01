Bennett'tan Obradovic'e övgü

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımının Kanadalı yıldızı Anthony Bennett, Başantrenör Zeljko Obradovic'in Avrupa'nın en iyi antrenörlerinden biri olduğunu belirterek, 'Ondan öğreneceğimiz çok şey var' dedi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımının Kanadalı yıldızı Anthony Bennett, Başantrenör Zeljko Obradovic'in Avrupa'nın en iyi antrenörlerinden biri olduğunu belirterek, "Ondan öğreneceğimiz çok şey var" dedi.

Sarı-lacivertli takımın 23 yaşındaki oyuncusu, Fenerbahçe Dergisi'nin mart sayısına açıklamalarda bulundu. Çok ciddi bir antrenör ile çalıştıklarını belirten Bennett, "Ancak saha dışında da bir o kadar sıcak ve samimi bir isim; Zeljko Obradovic. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Avrupa'nın en iyi antrenörlerinden bir tanesi. Ondan öğreneceğimiz çok şey var" ifadelerini kullandı.



"İLK SIRADAN DRAFT EDİLMİŞ OLMAK İNANILMAZDI"

NBA'de ilk sıradan draft edildiğinin hatırlatılması üzerine genç oyuncu, "İlk sıradan draft edilmiş olmak inanılmaz bir duyguydu. Sonrasında Minnesota, Toronta ve Brooklyn Nets gibi takımlarda görev aldım ve hepsi benim için önemli birer tecrübeydi ve bu tecrübeler beni buraya getirdi" diye konuştu.



"HARİKA BİR TARAFTARIMIZ VAR"

Fenerbahçe taraftarından övgü dolu sözlerle bahseden Kanadalı oyuncu, "Harika bir taraftarımız var. Geldiğim günden bu yana gösterdikleri sevgi, inanılmaz. Amerika ile kıyasladığımdaysa müthiş bir destek var. Burada insanlar tutkulular, bu da bence sporcuyu motive eden şeylerin başında geliyor" açıklamasını yaptı.

