Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, takım kaptanı Batalla ile ilgili, 'Takımı yönetiyor, kadroyu belirliyor' şeklindeki iddiaların sorulması üzerine, 'Bu konunun muhatabı ben değilim ama benim olduğum yerde kimse bana liste veremez

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, takım kaptanı Batalla ile ilgili, 'Takımı yönetiyor, kadroyu belirliyor' şeklindeki iddiaların sorulması üzerine, "Bu konunun muhatabı ben değilim ama benim olduğum yerde kimse bana liste veremez

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantepspor ile karşılaşan yeşil-beyazlılar, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, "Farklı bir haftayı geride bıraktık. Kasımpaşa maçından sonra yaşananlar futbolcular üzerinden baskı oluşturdu. Bunu antrenmanlarda da hissettik. 7 haftadır yenemiyorduk. Mağlup duruma düştük ama 1 dakika sonra beraberliği sağlamak avantajdı. Son dakikada gülen biz olduk. 3 puan çok önemliydi. Sezonun en önemli 3 puanlarından bir tanesiydi" dedi.



"BU GALİBİYET ÖNÜMÜZÜ AÇTI"

Alınan galibiyet ile birlikte hesapların değiştiğini ifade eden Topçu, "Bundan önceki 3 maçta 10 kişi oynadık ve bu zor bir şey. Bu galibiyet önümüzü açtı. Osmanlıspor mücadelesi var önümüzde. Bundan sonra hedefi adım adım koymak gerekiyor" diye konuştu.

Futbolculara maç öncesi, 'Çıkıp oynayın, mücadele edin, gelirse tepkiler bana gelsin' dediğini ifade eden Topçu, "Biz en iyisini yapmaya mücadele ediyoruz. Bizim kadrodaki her futbolcumuza ihtiyacımız var. Del Valle'ye de ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.



"STANCU'YU RİSKE ATMADIK"

Karşılaşma öncesi sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılan Rumen oyuncu Stancu'nun durumuna da açıklık getiren genç teknik adam, "Stancu'nun Kasımpaşa maçında darbesi olmuş kaburgasına. Hafta içinde bize aksetmedi. İki gün önceye kadar problemi yoktu. Antrenmanda nüksetti. Ağrısının devam ettiğini söyledi ve biz de riske atamadık" ifadelerini kullandı.



"BENİM OLDUĞUM YERDE KİMSE BANA LİSTE VEREMEZ"

Hafta içi görevinden istifa eden bir yöneticinin, takım kaptanı Batalla ile ilgili, 'Takımı yönetiyor, kadroyu belirliyor' şeklindeki iddialarının sorulması üzerine Topçu, "Bu konunun muhatabı ben değilim ama benim olduğum yerde kimse bana liste veremez. Liste verilen yerde ben olmam. Herkes işini yapacak. Bu hoş değildir. Bunun yanıtını verecek şahıs bellidir" dedi.

(Mesut Alan - Ahmet Faruk Çabuk / İHA)