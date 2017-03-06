'Beni cezaevine götürüp rütbelerimi söktüler'

15 Temmuz darbe girişiminde emrindeki askerler tarafından kelepçelenip cezaevine kapatılan Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel, sanıklarla ilk kez karşı karşıya geldiği duruşmada, 'Beni Maltepe Cezaevine götürüp rütbe ve rozetlerimi sökerek oradaki personele teslim ettiler' dedi.

15 Temmuz darbe girişiminde emrindeki askerler tarafından kelepçelenip cezaevine kapatılan Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel, sanıklarla ilk kez karşı karşıya geldiği duruşmada, "Beni Maltepe Cezaevine götürüp rütbe ve rozetlerimi sökerek oradaki personele teslim ettiler" dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in 1'nci Ordu Komutanlığı 2'nci Sınıf Askeri Ceza ve Tutukevine kapatılmasına ilişkin 9 askerin yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sabah saatlerinde görülmesine başlanan duruşmada, sanıkların savunmalarının ardından şikayetçi emekli Tümamiral Mesut Özel ifade verdi. Özel, olay gününe kadar sanıklardan denizci olan subayların kendisinin güvenini kazandığını söyleyerek, "Beni olay günü ilk olarak sanıklardan Deniz Kurmay Binbaşı Cüneyt Aydoğan aradı. Bana görmem gereken önemli bir mesajın haber merkezine düştüğünü ve Binbaşı Mustafa Köroğlu'nun araçla konutuma gelerek beni karargaha götüreceğini söyledi" dedi.

Sanık Köroğlu'nun telefon görüşmesinden 5 dakika sonra kendisini almaya geldiğini belirten Özel, "Köroğlu konutuma geldiğinde kendisini karşıladım. Hiçbir şey olmamış gibi araca bindik. Yaklaşık 50 metre gittikten sonra araç durduruldu, her iki kapıdan üsteğmenler binerek beni sıkıştırdı. Köroğlu uzaktan bir evrak göstererek, 'Sıkıyönetim ilan edildi' dedi. Üsteğmenler de ağzımı bantlayarak ellerime kelepçe vurdular. Nizamiyeden çıkana kadar üsteğmenler başımı aşağıya doğru eğdiler. Aracı hayatlarımızı tehlikeye atacak kadar hızlı kullandılar. Beni Maltepe Cezaevine götürüp buradaki personele teslim ettiler" diye konuştu.



"CEZAEVİ GİRİŞ TUTANAĞINI İMZALAMADIM"

Cezaevine vardıktan sonra araçtan önce sanık Mustafa Köroğlu'nun indiğini ve kendisini çıkardıklarını kaydeden Özel, "Cezaevi ekibi de geldiğinde şaşkındı. Onlar da ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Önce beni getiren denizci üsteğmenler rütbe ve rozetlerimi söktüler. Kemerimi çıkardılar. Ağzımdaki bandı açtılar. Beni getirenler daha sonra cezaevinden ayrıldı. Bana cezaevi giriş tutanağı imzalatmak istediler. Fakat neden alındığımı bilmediğim, avukatım ile görüştürülmediğim ve tutuklama müzekkeresini görmediğim için evrakı imzalamadım" dedi.



"CEZAEVİNDE BİR YARBAYIN TELEFONUYLA KORAMİRAL ADNAN ÖZBAL'I ARADIM"

"Cezaevinde 16 Temmuz 2016'da saat 02.00 sıralarında cezaevinde bulunan bir yarbaydan telefonunu istedim" diyen Özel, "Telefonla Koramiral Adnan Özbal'ı aradım. Maltepe Askeri Cezaevinde tutuklu olduğumu ve salıverilmem için 1. Ordu Komutanlığından emir beklendiğini söyledim. Bana 'Merak etme ben görüşüp seni oradan çıkarttıracağım' dedi. Çok kısa süre içerisinde gizli numaradan beni Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu aradı. Cezaevi müdür yardımcısı olan ismini bilmediğim bir yarbayı telefona istedi ve kendisine benim derhal salıverilmem için emir verdi. Yarbay da '1. Ordu Komutanlığından emir bekliyorum' dedi ve telefonu tekrar bana verdi. Kuvvet komutanı bana 'Mesut oradan derhal çık ve İstanbul Tersanesi Komutanlığına git, orası emniyetli. Oradan birliğinden güvendiğin şahısları ara ve birliğinin emniyetini al ve başına geç' talimatını verdi" ifadelerini kullandı.

Özel, bu sözlerin ardından cezaevinden çıktığını ve bir taksiye atlayarak birliğine döndüğünü söyleyerek, "Birlikte güvendiğim adamlarla beraber güvenliği sağladık ve beni cezaevine kapatan askerleri gözaltına aldırdım" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti. Mahkeme, tutuksuz sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyarak duruşmayı erteledi.

(Başak Akbulut /İHA)