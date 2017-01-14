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'Benden daha iyi yapacak varsa buyursun gelsin'
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'Benden daha iyi yapacak varsa buyursun gelsin'

Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 'Benden daha iyi yapacak varsa buyursun gelsin. Mevcut kadronun mücadele ettiği yer burası' dedi.

Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Benden daha iyi yapacak varsa buyursun gelsin. Mevcut kadronun mücadele ettiği yer burası" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçı deplasmanında sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

"OYUNCULARIMIZI ALKIŞLIYORUZ AMA..."
Deplasmanda aldıkları 3 puandan dolayı futbolcularını tebrik eden Hikmet Karaman, "Aslında ilk devrenin son maçı yani ilk devreyi 16 puanla kapadık. Bir 3 puan daha sıkıştırsak 19 edecektik ve en azından 'idare eder' diyecektik. Oyunun 3-0'lık bölümüne kadar çok iyi ama daha sonra Patric sakatlanıp çıktı ve daha sonra da değişiklikler yaptık ama 3-0 dan sonra hafif rahatlama maçı 3-2 'ye getirdi. 3-0'dan sonra bir takım kendini geliştirir. Oyuncu kendini geliştirir çünkü daha rahat hareket eder, takım felsefesi geliştirilir. Biz orada kilit pası yapamayınca golü yedik. Kısacası 3-2'ye getirmemeliydik. Evet, oyuncularımı alkışlıyoruz ama 3-2'ye getirmemeliydik" diye konuştu.

"BİZE BİR 10 NUMARA LAZIM"
Transfer konusunda da değinen Karaman, aldıkları Süleyman Koç'un Bundesliga'nın önemli oyuncularından olduğunu belirtti. Sakatlıktan yeni çıktığını ve hazır hale gelmesi için 3-4 haftaya daha ihtiyacı olduğunu dile getiren Karaman, geçen 2 yıl 2.5 milyon Euro para istenen oyuncuyu uygun fiyata aldıklarını belirtti.
Yaptıkları birçok maçı kaybetmeyi hak etmediklerine değinen Karaman, "Bize bir 10 numara lazım. Bütçemizi gerekirse zorlamalıyız. Bu sadece başkanın ve yönetimin işi değil. Rize iyi yerlerde olacaksa bu olmalı. Daha yukarıda olacaksan bütçe gerek, bu da kaliteli oyuncularla olur. Biz iyi ve genç bir takım kurduk. Ekonomik takım kurduk. Şu an 18'lik takım buraya oynar. Benden daha iyi yapacak varsa buyursun gelsin. Mevcut kadronun mücadele ettiği yer burası. Buranın üstü 2-3 basamaktır. Kendi takımında lider olan oyuncuyu katarsan takımın çehresi değişir" açıklamalarında bulundu.

"KALPAR İSTİFA' TEZAHÜRATLARINDAN DOLAYI ÜZGÜNÜM"
Aytemiz Alanyaspor taraftarlarının 70'inci dakikadan itibaren 'Kalpar İstifa' tezahüratlarından dolayı üzgün olduğunu belirten Hikmet Karaman şunları söyledi:
"Bugün Alanyaspor'un yaşadığını biz de yaşadık. 'Kalpar istifa, yönetim istifa diyor' oysa Alanyaspor mütevazı ve örnek bir takım. Sonuçlara göre odaklanmamalı. Ancak taraftar senden böyle bir sonuç beklemiyor, 'sondan 4'üncü takımla oynuyorsan yeneceksin' diyor ama futbol öyle değil. Biz nasıl maçlar kaybettik herkes biliyor. Kaybetmememiz gereken maçları kaybettik. Bizim amacımız iyi bir takım yapmak. Bunu birlikte yapacağız. Bütün Rizelilerden, yönetimden, taraftarlara kadar söylüyorum. Bize bir 10 numara lazım. Bizim buraya bir tane oyuncu almamız gerek. Zorunda değiliz diyen gelsin buraya o yapsın, bu kadar basit" açıklamalarında bulundu.
(Erdal Anak / İHA)
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