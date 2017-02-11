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'Bence iki pozisyon da penaltı'
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'Bence iki pozisyon da penaltı'

Bursaspor'un golcü ismi Sercan Yıldırım, Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmada hakemin verdiği iki penaltı pozisyonun da doğru bir karar olduğunu söyledi.

Bursaspor'un golcü ismi Sercan Yıldırım, Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmada hakemin verdiği iki penaltı pozisyonun da doğru bir karar olduğunu söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yeşil-beyazlıların golcü ismi Sercan Yıldırım, "İlk penaltımızı kullandığımız için mutluyum. Çok mücadele ettik. Takım arkadaşlarımızı ve taraftarlarımızı kutluyorum. Keşke her maç böyle 35-40 bine oynasak. Bu potansiyelimiz var. Bizler iyi oynadığımız takdirde taraftarlarımızı stada çekeceğimizi düşünüyorum. Bu mücadeleden dolayı tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Yeni bir yapılanma var. Yeni hocamız geldi. 1 puan da olsa 10 kişiyle iyi mücadele bize moral verdi. İki hafta üst üste deplasmanda oynayacağız. Umarım onları da kayıpsız atlatıp, üst sıralara tekrardan tırmanmaya çalışacağız" dedi.

"SONUÇTA İKİSİ DE ELİNİ ÇEKMEMİŞ"
'Kariyerin boyunca hakemlerin bu kadar konuşulduğu bir sezon hatırlıyor musun?' şeklindeki soruyu yanıtlayan Yıldırım, "Her sezon bu var. Bizler alıştık. Benim haddime değil. Artık o konuda tüm camia olarak da biraz yakınıyoruz. Daha dikkatli olmalarını ümit ediyorum. Tüm takımlara aynı şekilde. Onların vereceği kararla kaderimiz belirleniyor. Bugün iki penaltı vardı. Belki tek onlara verilmiş olsaydı, bizim penaltımız verilmemiş olsaydı üzüntü yaşayacaktık ve doğal olarak hakemlere tekrardan daha çok yüklenecektik. O yüzden hakemler inşallah daha dikkatli olurlar. Bizimki penaltı, onlarınki de penaltı. Çünkü eline net değiyor. Sonuçta ikisi de elini çekememiş. O yüzden ben penaltı diyorum" cevabını verdi.
Sercan Yıldırım, "Volkan Şen ve Ozan Tufan'a yapılan tepkileri nasıl buluyorsun? şeklindeki soruya ise, "Her iki tarafa da saygı duyuyorum" yanıtını verdi.

AZİZ: EKSİK KALMAMIZA RAĞMEN ÇOK İYİ SAVAŞTIK
Aziz Behich ise, "Eksik kalmamıza rağmen çok iyi savaştık. Takım arkadaşlarımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. 3 puan iyi olurdu ama eksik oynadığımız için 1 puanda iyiydi. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Rekor kırdık. İnşallah her hafta bizi desteklerler" diye konuştu.
(Mesut Alan - Ahmet Faruk Çabuk/İHA)
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