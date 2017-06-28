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'Ben yalanlamaktan bıktım, CHP yalan söylemekten bıkmadı'
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'Ben yalanlamaktan bıktım, CHP yalan söylemekten bıkmadı'

CHP'yi hedef alan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Adalet Bakanı olarak ben yalanlamaktan bıktım CHP yalan söylemekten bıkmadı' dedi.

CHP'yi hedef alan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Adalet Bakanı olarak ben yalanlamaktan bıktım CHP yalan söylemekten bıkmadı" dedi.
Yozgat'ta Valilik İl Özel İdaresi tarafından ilçelere alınan çöp araçlarının dağıtım törenine katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. CHP'nin FETÖ terör örgütü ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile sürekli aynı safta yer aldığını aktaran Bakan Bozdağ, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne HDP Kandıra'dan destek vereceği kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.
CHP'nin hem FETÖ örgütü hem de HDP ile her olayda aynı safta yer aldığını açıklayan Bakan Bozdağ, "Bakıyorsunuz Gezi Hadisesinde terör örgütlerinin cirit attığı olayların içerisinde onların yanı başında CHP'yi görüyorsunuz. Şimdi PKK terör örgütü bu yürüyüşü öven açıklamalar yaptı ve HDP'liler de Kandıra'dan itibaren biz de bu yürüyüşe katılacağız dedi. FETÖ'cüler ha keza aynı şekilde. Ben şimdi soruyorum Sayın Kılıçdaroğlu'na 'Siz milletle ne zaman ittifak yapacaksınız? Hep bu milletin aleyhine çalışanlarla birlikte görüntü vermekten rahatsız olmuyor musunuz?' PKK terör örgütü sizin yaptıklarınızı övüyor. FETÖ'cüler sizin yaptıklarınızı övüyor. Türkiye'nin itibarsızlaştırılması için Batı'da Amerika'da çalışanlar, sizin yaptıklarınızı övüyorlar. Acaba sormak lazım gelmez mi Türkiye'nin karşısında duran herkes benim yaptıklarımı bu kadar neden övüyor. Yoksa ben mi Türkiye'nin aleyhine bir iş yapıyorum diye sormak lazım değil mi? Türkiye'yi bölmek için her gün kan döken terör örgütü sizi Methüsena ederse siz sormaz mısınız? Yahu ben bunların hoşuna giden hangi sözü söyledim hangi işi yaptım ki bunlar bugün bunu söylüyor. Ama bakın bunların hiçbirisi yok" dedi.

"ADALET DEĞİL, BAŞKA ARAYIŞLARIN YÜRÜYÜŞÜDÜR BU"
Adalet Bakanı olarak CHP'nin iftiralarını yalanlamaktan bıktığını ancak CHP'nin yalan söylemekten bıkmadığını ifade eden Bakan Bozdağ, " Şimdi yürüyüş devam ediyor İstanbul'a yaklaştıkça aman provokasyon olacak, filan olacak diye her gün açıklama yapıyorlar. Kimsenin provoke ettiği yok, edeceği de yok. Siz yürüyorsunuz sizin yürüyüşünüzün güvenliğini hükümet alıyor. Polislerimiz, jandarmalarımız yol boyunca sizin rahat yürümeniz için her türlü tedbiri alıyor. Eğer yürümeden rahatsız olunsaydı bugün oraya kadar yürüme imkanınız olmazdı. Ama ne yapılıyor herhangi bir provokasyon olmayınca orada şu olacak burada şu olacak diye milleti tahrik eden ortada bir takım hadiseler olsun diye uğraşan bir yapıyı görüyoruz. Adalet arayışı yürüyüşü değil, başka arayışların yürüyüşüdür bu. Türkiye'nin hayrına yararına olan bir iş değildir. Başka arayışların üzerine yapılan bir iştir. Aziz millet buradaki bütün hesabı görüyor ve bunları elbette değerlendirecektir. Milletimiz işin künhüne vakıftır, siyasetçilerden daha çok. Ama buradan söylüyorum. Her gün vatandaşlarımızı tahrik etmek için yeni iftiralar, yalanlar yol boyunca devreye sokulacak gibi gözüküyor. Her gün ayrı bir iftira ayrı bir yalan. Ben Adalet Bakanı olarak yalanlamaktan bıktım ama bunlar yalan söylemekten bıkmadılar. Yarın hangisini söyleyecekler onu da bilemiyoruz ama hep beraber takip edeceğiz hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.
(Bahadır Muhlis Gökgül / İHA)

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