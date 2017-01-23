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Nüket Belsan Taşören

Ben olsaydım

Yürümeden daha başkasının makosenleriyle hemen ben olsaydım serzenişlerimiz...
Ben teknik direktör olsaydım, ben milli eğitim bakanı olsaydım, ben başbakan olsaydım...
Günlük hayatta duyduğumuz en beylik laflar...
Sadece kendi hayatımızın öznesiyiz nafile....
Politikayı politikacıdan , sporu sporcudan iyi bilsek bile (!)
Hani Picasso ' nun meşhur balık tablosu için anlatılır ya sergide bir kadın
"Bunun neresi balık? " diyerek küçümsemiş bugün paha biçilemeyen o tabloyu... Picasso da "Hanımefendi o, balık değil resim..." deyivermiş hani... Yorum - tahlil yapmadığımız bir konu var mı? Fütürist ya da Dadaist bir şiire bakıp ben daha güzelini yazarım ya da Kübist bir tabloya benim 4 yaşındaki oğlum bundan daha iyisini çizer demeler... Sosyal siyasi analizler...
Böyleyiz işte, sıcakkanlı Akdeniz toplumu; heyecanlı, çabuk seven, çabuk nefret eden... Acele kararların, peşin hükümlerin mahkumu...
Peki ya ben ? Ben, ben olsaydım dediğimde?

O hep suskun öğrencinin sesini şiir okurken müthiş kullanan tiyatro eğitimi almış biri olduğunu gördüğümde,hafizın iyi bir sporcu , çekingen olanın çok iyi hikaye yazdığını, notları çok kötü olanın iyi bir politik üsluba sahip olduğuna şahit olduğumda...
Ben... Eğer eğitim sistemi elimde olsaydı tüm gün kuru bir sırada oturtmazdim onları...
Drama diksiyon bilumum canlandırma imkanları tanırdım mümkün mertebe , dekor kostüm vs. ile de desteklerdim bu anlamda... Ezber ve test tekniği Fetöcüler' in altın neslinin olsun bizler mutlu insanlar yetiştirelim derdim kendi hayal ettiğim bu sistemde...
Ben eğitim konusunda fikrim sorulsaydı eğer, İsveç Norveç Japon modellerini inceler çeşitli komisyonlarla özgün bir model oluşturmaya çalışırdım, yerli ve milli, Osmanlı - Selçuklu rahle - i tedrisini göz ardı etmeden...
Ben olsaydım demek ne kolay...
O yüzden ben de ben olsaydım derdim herkes gibi hemen her konuda...
Laf ola beri gele demiş büyükler işte tam da öyle... Maksat muhabbet... Bürokrasi ve kripto Fetöcüler benim bu hayalime kıs kıs gülerken..

Nüket Belsan Taşören

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