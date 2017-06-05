Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Ben olsaydım play-off'a kalmadan Eskişehirspor çıkardı'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Ben olsaydım play-off'a kalmadan Eskişehirspor çıkardı'

Eskişehirspor'un ilk yarıyı lider tamamladığı süreçte takımın başında olan eski Teknik Direktörü Alpay Özalan, samimi açıklamalarda bulunarak, 'Ben bu takımın başında olsaydım, bu takım yüzde 100 play-off oynamadan çıkardı' dedi.

Eskişehirspor'un ilk yarıyı lider tamamladığı süreçte takımın başında olan eski Teknik Direktörü Alpay Özalan, samimi açıklamalarda bulunarak, "Ben bu takımın başında olsaydım, bu takım yüzde 100 play-off oynamadan çıkardı" dedi.
Süper Lig'e veda eden ve TFF 1. Lig'de her maçına mutlak galibiyet parolası ile çıkan Eskişehirspor, sezon sonunda umduğunu bulamadı. Kırmızı Şimşekler play-off finalinde Göztepe'ye penaltılarla kaybederek, bir sezon daha TFF 1. Lig'de mücadele etmek zorunda kaldı. Eskişehirspor camiasını üzüntü ve suskunluğa iten bu maç sonrası, oyuncuların takımdaki geleceği dahi tartışılır oldu. Hatırlanacağı gibi devreyi lider kapatan Eskişehirspor'da Alpay Özalan takımın başından gönderilmişti. Daha sonra Mustafa Denizli ile anlaşan Anadolu Efsanesi, sezonu ise 3. kapattı. Ortaya çıkan tabloyu değerlendiren Eskişehirspor'un eski Teknik Direktörü Alpay Özalan, büyük üzüntü yaşadığını anlattı.

"BEN BU TAKIMIN BAŞINDA OLSAYDIM, BU TAKIM YÜZDE YÜZ PLAY-OFF OYNAMADAN ÇIKARDI"
İHA muhabirine özel açıklamalarda bulunan Alpay Özalan, takımın başında olduğu süreçte lider olduklarını hatırlattı. İddialı konuşan Özalan, "Bende en az futbolcular kadar üzgünüm. Çünkü sezon başından itibaren yönetim kurulu ile birlikte takımı kurmak için çok uğraştık. Bir defa büyük taraftarı ve camiasıyla Süper Lig'i yüzde 100 hak eden bir şehir var. Bunun için tabii ki çok üzgünüm. Ancak şunu da söylemden geçemeyeceğim, herkesin bildiği gibi ben takımı lider devrettim. Oturmuş bir kadro bıraktım. Hatta bunu gelen hocamız ilk basın toplantısında benim için deklare etmişti. Ben ayrıldıktan sonra benim bıraktığım kadro ile devam edilmesi gerekiyordu. Çünkü yaklaşık 5-6 hafta çok ciddi puan kayıpları oldu. Çünkü benim bıraktığım oturmuş kadro ile devam edilmedi. Her bir arayış içerisinde olunuldu ve zaman ile puan kayıpları yaşandı. Ne zaman ki hoca benim kurduğum ve bıraktığım kadroya döndü, biliyorsunuz galibiyetler geldi. Ben olsam da, olmasam da bu takımın kesinlikle play-off oynamayacağı ve direkt çıkacağını tahmin ediyordum. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim, ben bu takımın başında olsaydım, bu takım yüzde 100 play-off oynamadan çıkardı. Yani bunu çok iddialı ve kesin dille söylüyorum" dedi.

"BENİM İLK GÖZ AĞRIM ESKİŞEHİRSPOR"
Özalan, "İyi bir ortam vardı. Oyuncularımızla iyi ilişkilerimiz vardı. Ama futbolda maalesef bunla da oluyor. Ama şunu herkes iyi bilsin ki, gerçekten bende oyuncular ve camiadaki kişiler kadar çok üzgünüm. Çünkü benim ilk göz ağrım Eskişehirspor. Benim hayatımda ve teknik direktörlük kariyerimde önemli bir yere sahip Eskişehirspor. Çok güzel anılarım oldu. Bunu hiçbir zaman inkar edemem ve unutamam. Ancak dediğim gibi, ben olsaydım bu takım play-off oynamadan direkt çıkardı. Bunu çok kesin dille söylüyorum" şeklinde konuştu.

"ESKİŞEHİRSPOR İNANIYORUM Kİ ÖNÜMÜZDEKİ SENE ÇIKACAKTIR"
İlerleyen zamanlarda tekrar Eskişehirspor defterinin açılıp açılamayacağını da değerlendiren Alpay Hoca, "Futbolda kesin hükümlü olmamak gerekiyor. İlerleyen zamanlar neyi getirir, neyi götürür bilemiyorum ama tekrar söylüyorum, bugün de olsun, 10 sene, 20 sene sonra olsun, Eskişehirspor benim teknik direktörlük kariyerimde çok önemli bir yer tutuyor. Süper Lig'i hak eden bir takım. Taraftarıyla, şehriyle, camiasıyla orada olamamasından dolayı çok üzgünüm tabii ki ama inanıyorum önümüzdeki sene çıkacaktır" diye konuştu.

"HEMEN HEMEN BÜTÜN OYUNCULAR BENİ HEMEN HEMEN HER GÜN ARIYOR"
Futbolcularla olan diyaloğunun devam ettiğini aktaran Alpay Özalan, sözlerini şu şekilde tamamladı;
"Benim sezon başından beri biliyorsunuz futbolcularla olan diyaloğum, futbolcularla olan yakınlığımız bir de gerçekten ciddi başarı elde ettik. Mesela ben ayrılalı 2-3 ay oluyor, ama halen hemen hemen bütün oyuncular beni hemen hemen her gün arıyor. Hala sıcaklığı devam ettiriyoruz. Hatta onlara dışarıdan da destek oldum. Şampiyon olacakları konusunda desteklerimi konuşmalarımı sürdürdüm. Bence oradaki ortam boşuna bozuldu. Artık tabii ne diyeyeceğiz? Hayırlısı olsun."
(Mehmet Sıddık Yeşilırmak /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Tahsin Pullukçu son yolculuğuna uğurlandı
Bülent Arınç'ın damadı tutuklandı
Terör saldırısı ihbarı yasak getirdi
Londra saldırısı kurbanları anıldı
Avrupa Üniversitelerarası Futsal Şampiyonası başlıyor
İşçilerden işten çıkartılan mesai arkadaşlarına destek
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Katar krizi neden çıktı! Türkiye'den flaş açıklama
Katar krizi neden çıktı! Türkiye'den flaş açıklama
Vatandaşlıktan çıkarılacak 130 kişinin isim listesi! Listede kimler var?
Vatandaşlıktan çıkarılacak 130 kişinin isim listesi! Listede kimler var?
Büyükelçinin mailleri hacklendi! Skandal ilişkiler ortaya çıktı
Büyükelçinin mailleri hacklendi! Skandal ilişkiler ortaya çıktı
Halk TV kapatıldı mı? Halk TV yayını neden durdu?
Halk TV kapatıldı mı? Halk TV yayını neden durdu?
Memur ve emekliye enflasyon zammı
Memur ve emekliye enflasyon zammı
İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı
İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Tahsin Pullukçu son yolculuğuna uğurlandı
Tahsin Pullukçu son yolculuğuna uğurlandı
Bülent Arınç'ın damadı tutuklandı
Bülent Arınç'ın damadı tutuklandı
Terör saldırısı ihbarı yasak getirdi
Terör saldırısı ihbarı yasak getirdi
Londra saldırısı kurbanları anıldı
Londra saldırısı kurbanları anıldı
Avrupa Üniversitelerarası Futsal Şampiyonası başlıyor
Avrupa Üniversitelerarası Futsal Şampiyonası başlıyor
İşçilerden işten çıkartılan mesai arkadaşlarına destek
İşçilerden işten çıkartılan mesai arkadaşlarına destek
Kılıçdaroğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'le görüştü
Kılıçdaroğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'le görüştü
Borsa haftanın ilk gününü düşüşle tamamladı
Borsa haftanın ilk gününü düşüşle tamamladı
Almanya İncirlik Üssü'nden çekiliyor
Almanya İncirlik Üssü'nden çekiliyor
'Ben olsaydım play-off'a kalmadan Eskişehirspor çıkardı'
'Ben olsaydım play-off'a kalmadan Eskişehirspor çıkardı'
Günün özeti
Günün özeti
Bursaspor yönetiminde ilk istifa geldi
Bursaspor yönetiminde ilk istifa geldi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English