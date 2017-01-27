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'Ben doğruyu buldum, inşallah ağabeyim de de bulur'
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'Ben doğruyu buldum, inşallah ağabeyim de de bulur'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, Anayasa değişikliği referandumunda 'evet' oyu kullanacağını ve halkın tercihinin bu yönde olması için çalışacağını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, Anayasa değişikliği referandumunda 'evet' oyu kullanacağını ve halkın tercihinin bu yönde olması için çalışacağını belirtti.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, Anayasa değişikliği referandumunda 'evet' oyu kullanacağını açıkladı. Bu kararını ilk önce kendisine ait sosyal medya hesabından duyuran Kılıçdaroğlu, "Neden evet diyoruz? Hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız PYD ve FETÖ ile savaşıyor. Onlarla mücadele ediyor. Ben de onların yanında olmak istiyorum, oluyorum da. İnşallah yüzde 80 oyla beraber Sayın Cumhurbaşkanımızı refaha ulaştıracağız" dedi.
Celal Kılıçdaroğlu, Didim'den başlayarak referandumda 'evet' oyu çıkması için çalışma yapacağını belirtti. Ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'na da çağrı yapan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Evete evet getireceğim. Şimdi CHP'liler FETÖ, PYD ve HDP ile beraber yürüdükleri için 'hayır' diyecekler. Umarım CHP evete katılır. Ben doğruyu buldum, ağabeyim de inşallah doğruyu bulur"


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